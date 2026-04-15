Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırıların ardından Telegram gruplarında paylaşılan mesajlar adeta kan dondurdu. Daha önce Ahmet Menguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle Türkiye'nin gündemine gelen "C31K" isimli Telegram grubunda okul saldırıların ardından akıllara durgunluk veren paylaşımlar yapıldı. Yaklaşık 100 bin üyesi olan grupta saldırganların övüldüğü, yeni saldırılar için tarih ve konum verildiği görüldü.

Sosyal medyada infiale neden olan mesajlar üzerine emniyet güçleri de harekete geçti. Paylaşımlarla ilgili Siber Şube ekiplerince inceleme başlatılırken, İçişleri Bakanlığı ise C31K isimli gruba yönelik operasyon başlattı.