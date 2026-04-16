Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISININ ARDINDAN TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIM YAPAN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından dijital platformlar üzerinden korku ve panik yaymaya çalışan şüphelilere yönelik kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında Üsküdar'daki bir lisenin adını vererek, "Urfa bitti, sırada Ç.A.L. var. İstanbul Üsküdar" şeklinde tehdit mesajı yayınlayan şüpheli ve benzer paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında harekete geçti. Üsküdar'daki okulu hedef gösteren paylaşımların takibe alınmasıyla birlikte, yürütülen çalışmalar sonucunda toplam 6 suça sürüklenen çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan tehdit paylaşımlarıyla ilgili kişiler hakkında "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞANLIURFA'DA OKULDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN GÖZALTI SAYISI 18'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 14 Nisan'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında tehdit içerikli yorumlar paylaştığı tespit edilen bir kişi ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan bir kişi daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aralamalarda dijital materyallere el konuldu.

Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e çıktı.