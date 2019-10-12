Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik
İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
- AA
Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.
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