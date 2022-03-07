İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2022 Pazartesi / 4 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2889
  • EURO
    15,588
  • ALTIN
    910.328
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okul servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Güncel

Okul servisi park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Rize'de okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:39
ABONE OL

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı tıra çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

  • okul servisi
  • kaza
  • ağır yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.