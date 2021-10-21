Okul servisi ve otomobil sürücüleri arasında silahlı kavga çıktı, bir kişi yaralandı

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 10:48 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:48

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Baysal Sokağı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen servis aracı ile otomobil, yol ortasında durdu.

İçinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin şoförü ile otomobil sürücüsü arasında "yol vermeme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.

Otomobildeki bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu yoldan geçen Elvan C. (36) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.