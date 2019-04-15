11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8028
  • 6,5622
  • 240.28
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Okul servisleri eş zamanlı olarak denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

20 bin 255 okul servis aracı ve sürücüsü denetlenirken bin 365 trafik ihlali tespit edildi.

133 araç trafikten men edildi, bir sürücünün belgesine geçici el konuldu.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

Rus enerji devinden 'Akkuyu NGS' açıklaması

Rus enerji devinden 'Akkuyu NGS' açıklaması

İşte YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki tünelleri

İşte YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki tünelleri
 

POPÜLER HABERLER

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Derbiden en çarpıcı kareler

Derbiden en çarpıcı kareler

Pamukkale yolunu kapattılar!

Pamukkale yolunu kapattılar!

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA