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  • Okul temizliği provokasyonu yapan CHP'li belediyelerin maskesi düştü
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Okul temizliği provokasyonu yapan CHP'li belediyelerin maskesi düştü

Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı CHP belediyeleri, Türkiye genelindeki okullarda temizlik sorunu varmış gibi algı oluşturarak okullara belediye işçilerini göndermeye çalışırken, son bir yıl içinde okullardan gelen bütün yardım taleplerine, “Tasarruf tedbirleri var, yardım edemeyiz” diyerek ret cevabı verdikleri ortaya çıktı. Böylece ihtiyaç olmadığı halde okulların temizliği üzerinden PR çalışması yapan CHP'li belediyelerin okulların tüm taleplerini reddetmesi, ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya serdi.

1 Ekim 2024 Salı 12:29 - Güncelleme:
Okul temizliği provokasyonu yapan CHP'li belediyelerin maskesi düştü
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Okulların temizliği üzerinden algı çalışması yapan CHP'li belediyelerin, okulların tüm taleplerini "tasarruf tedbirleri" gerekçe gösterilerek reddetmesi, ikiyüzlü siyasetlerini bir kez daha ortaya serdi.

OKUL BAHÇESİNE AĞAÇ DİKMEYİ BİLE REDDETMİŞLER

Farklı belediye sınırları içinde bulunan okulların; otların temizlenmesi, okul bahçesi bakımı, yabani otların biçilmesi ve temizlenmesi, bahçe tel örgü ve bakımı, çocuk oyun grubunun bakım ve onarımı, ağaçların budanması, çevre düzenlemesi, peyzaj düzenleme, kurumuş ağaçların kesilmesi, mobilyaların bakım ve onarımı, oturma bankı ve çardak ihtiyacı, çadır ihtiyacı, okul bahçesine ağaç dikimi, okulun su deposunun ilaçlanması, gibi yüzlerce talebi CHP'li belediyeleri tarafından reddedildi.

Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Çankaya, Keçiören, Etimesgut olmak üzere CHP'li belediyeler okulların bu taleplerini ret ederken, "tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan çevre düzenleme, ağaç kesim/budama, ot temizliği gibi saha çalışmalarımızda kısıtlamaya gidilmiştir", "imkan dahilinde olmadığından", "iş yoğunluğu sebebiyle", "stoklarımızda yeterli miktarda bulunmadığından", "talepler sorumluluk kapsamı dışında olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır" şeklinde resmi yazıyla reddettikleri ortaya çıktı.

Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesinin, Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesinden okul bahçesine dikilmek üzere talep ettiği 25 adet ağaç talebine, 16.08.2024 tarihindeki cevabi yazıda "Tasarruf tedbirleri kapsamında Daire Başkanlığımızca yapılana ürün tedariklerinde kısıtlamaya gidilmiştir. Bu nedenle bahse konu talep değerlendirmeye alınamamıştır." şeklinde ret ettiği dikkat çekiyor.

CHP'Lİ BELEDİYENİN YÖNETTİĞİ BAŞKENTTE 7 KİŞİ SELDEN HAYATINI KAYBETTİ

Mansur Yavaş'ın yönettiği başkent Ankara'da son 5 yılda 7 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybederken; ihtiyaç olmadığı halde PR çalışması için okul temizliği işine giren ancak MEB'in buna engel olduğunu iddia eden Mansur Yavaş'ın şov yapmasına müsaade edilmeyince feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte okulların yardım taleplerini ret eden ancak siyasi şov için okulların temizlik işine girmek isteyen CHP'li belediyelerin iki yüzlülüğünü gösteren belgeler:

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