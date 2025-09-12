Okul yolunda dehşet! Öğrenci servisine silahlı saldırı: Yaralılar var

Akıl almaz olay, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki 55 ABA 403 plakalı öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.