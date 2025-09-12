İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Okul yolunda dehşet! Öğrenci servisine silahlı saldırı: Yaralılar var

Samsun'da öğrenci servisine düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 1'i öğrenci 2 kişi yaralandı.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 12:43
Okul yolunda dehşet! Öğrenci servisine silahlı saldırı: Yaralılar var
ABONE OL

Akıl almaz olay, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın A. (45) idaresindeki 55 ABA 403 plakalı öğrenci servisi minibüsü, öğrencileri okula götürmek üzere almaya giderken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından aracına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda, sürücü Aydın A. ile okula giden 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) yaralandı. Yaralı baba ve kız, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

