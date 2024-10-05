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  • 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı bir daha haber alınamadı! 16 yaşındaki lise öğrencisi her yerde aranıyor
Güncel

'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı bir daha haber alınamadı! 16 yaşındaki lise öğrencisi her yerde aranıyor

Denizli'de okula gidiyorum diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

IHA5 Ekim 2024 Cumartesi 22:18 - Güncelleme:
'Okula gidiyorum' diyerek evden çıktı bir daha haber alınamadı! 16 yaşındaki lise öğrencisi her yerde aranıyor
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Pamukkale İlçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden lise 10. Sınıf öğrencisi Canan Zeybek (16) Çarşamba günü evden okula gidiyorum diye çıktı. Akşam okuldan eve dönmeyen genç kızdan bir daha haber alınamadı.

KAYIP İHBARINDA BULUNULDU

Ailenin tüm armalarına rağmen ulaşılamayan genç kız için, kayıp ihbarından bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Canan Zeybek için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor.

Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 543 870 24 55 nolu telefona haber vermelerini istedi.

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