Okula silahla gelip kabusu yaşatmıştı... O öğretmen için istenen ceza belli oldu

Beşiktaş'ta bulunan bir lisede yanında getirdiği silahla öğrencileri sınıfa kilitleyen ve müdür yardımcısı ile öğretmenleri silaha vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen öğretmen Serdar Alagöz hakkında 50 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Beşiktaş Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16 Ekim 2024'te yanında getirdiği silahla öğrencilerini sınıfa kilitleyen ve müdür yardımcısı ile öğretmenlere silah doğrultarak okulda paniğe neden olan öğretmen Serdar Alagöz'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müdür yardımcısı Ayşe A., öğretmenler Lütfiye K., Esra İ. ve kantinci İsmet B. 'müşteki' sıfatıyla, Serdar A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

ÖĞRETMENLERE SİLAH DOĞRULTTU ANCAK ATEŞ ALMADI

Hazırlanan iddianamede, olay günü şüpheli Alagöz'ün 6 öğrenciyi sınıflarından alarak boş bir sınıfa bıraktığı, müdür yardımcısı Ayşe A. tarafından bu öğrencilerin sınıftan çıkarıldığı, bu sırada şüphelinin okuldan giriş yaparak öğrencileri bıraktığı sınıfa doğru geldiği ve Ayşe A. ile Lütfiye K.'yi gördüğü, öğretmenlerin, şüpheli Alagöz'ün üzerinde silah bulundurduğunu fark etmesi üzerine Alagöz'ün ikisine silah doğrulttuğu ancak silahın ateş almadığı, okulun çıkış kapısına doğru silahı tamir etmeye çalışırken silahın ateş aldığı, bu sırada okulun kantin görevlileri İsmet B. ve Hakan B.'nin Alagöz'e sözlü müdahalede bulundukları, sonrasında ise yakalayarak polise teslim ettikleri anlatıldı. Şüpheli Alagöz'e yönelik yapılan kontrollerde ise silahın yanı sıra 2 adet ekmek bıçağı, 1 adet meyve bıçağı, 4 adet cep telefonu, 2 adet fişek ve şarjör ele geçirildiği de kaydedildi.

OKULUN KANTİNİNDE ESKİ EŞİ OLAN 'PINAR' YAZISINI GÖRÜNCE AĞIR TAHRİK HİSSEDEREK SİLAHINI ÇIKARMIŞ

Şüpheli Alagöz'ün ifadesine yer verilen iddianamede, Alagöz'ün 2023'ten beri bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yaptığını, yaklaşık 6 yıl önce psikolojik sıkıntıları nedeniyle gittiği doktor tarafından 'anksiyete obsesif bozukluk' teşhisi konulduğunu ve düzenli ilaç kullandığını söylediği aktarıldı. Şüpheli ifadesinde, okul bahçesinde bir kedinin doğum yaptığını, bunların bakımını kendi imkanlarıyla yapmasına rağmen okul müdürü Zafer Şükrü K., yardımcısı Ayşe A. ve hizmetli Yunus N.'nin karşı çıktıklarını, kedileri okuldan uzaklaştırarak kendisine sürekli baskı uyguladıklarını, olay günü de korsan taksiden tabanca alarak okula gittiğini ve okulun kantininde eski eşi 'Pınar' yazısını görünce ağır tahrik hissederek yanındaki tabancayı çıkardığını söylediği kaydedildi.

TABANCAYI NEDEN İNSANLARIN ÜZERİNE DOĞRULTTUĞUNU HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Alagöz'ün ifadesinde Lütfiye K., Esra İ. ve İsmet B. ile arasında herhangi bir husumetin bulunmadığının ve sadece Ayşe A. ile kedi konusunda sorun yaşadığını söylediğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin okulda bulunan öğrencilere zarar gelmemesi için bilişim laboratuvarında öğretmen Esra İ. ile öğrencilerin üzerine kapıyı kilitlediğini, sonrasında koridorda dolaşmaya başladığını, okulun bahçesine çıktığını, kendisine zarar vermeyi düşünüp silahla rastgele ateş etmeye başladığını, kantinci İsmet B.'nin kendi kafasına sıkmaya çalıştığı sırada koşarak yanına geldiğini ve silahı elinden almaya çalıştığını, tabancayı neden insanların üzerine doğrulttuğunu hatırlamadığını ve olay anında tam olarak kendinde olmadığını söylediği aktarıldı.

ÖĞRENCİLERE 'BURADAN SAKIN ÇIKMAYIN SİZE 20 TANE KÖFTE ISMARLAYACAĞIM' DEMİŞ

Müşteki Esra İ. ise ifadesinde, şüpheli Alagöz ile ortak dersleri için bilişim laboratuvarına gittiğini, Alagöz'ün kendisine 'hocam 7-8 öğrenciyi alıp idareye gideceğim bir işim var, 2 dakika gidip geleceğim' dediğini, kendisinin teneffüste gitme önerisini reddetmesiyle 6 öğrenciyi alarak laboratuvardan çıktığını, kısa süre sonra geri gelmemeleri üzerine müdür yardımcısı Ayşe A.'nın odasına gittiğini, durumu anlatıp geri döndüğünü, birkaç dakika sonra 6 öğrencinin de geri döndüğünü ve öğrencilere nereye gittiklerini sorduğunu, öğrencilerin ise şüpheli Alagöz'ün kendilerini başka bir sınıfa bırakarak 'buradan sakın çıkmayın size 20 tane köfte ısmarlayacağım' dediğini söyledikleri aktarıldı. İfadesinin devamında ise laboratuvarda oturdukları sırada kapının kilitlenme sesini duydukları ve sonrasında yardım istediği sırada silah seslerini duydukları, kapının arkasına sıra koyduğunu ve beklemeye başladıklarını söylediği kaydedildi.

50 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Serdar Alagöz'ün 2 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs', ayrıca 'kasten yaralama', zincirleme şekilde birden fazla kişiye karşı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'korku, kaygı ve panik oluşturacak tarzda silahla ateş etmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 23 yıl 2 aydan 50 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.