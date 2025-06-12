İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3255
  • EURO
    45,8136
  • ALTIN
    4285.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Okulda dehşet! Öğretmen olay yerinde can verdi

Konya'da bir okulda öğretmen ve şüpheli arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Öğretmen hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 15:15 - Güncelleme:
Okulda dehşet! Öğretmen olay yerinde can verdi
ABONE OL

Konya'da bir öğretmen görev yaptığı okulda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda görevli rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33) ile odasına gelen daha önceden tanışıklıkları olduğu belirtilen şüpheli B.O. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.O. yanında bulunan tüfekle Öz'e ateş etti.

Öğretmen Muhammed Öz olay yerinde hayatını kaybederken, B.O. polis ekipleri tarafından okulda gözaltına alındı. Okula gelen yakınları ve öğretmenler olay sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, tahkikat başlatıldı.

  • okul kavgası
  • öğretmen öldü
  • şüpheli gözaltında

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.