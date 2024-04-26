Okulda 'enerci' rezaleti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Karaman'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde ilkokul öğrencisi olan bir kız çocuğunun Dilan Polat'ı taklit ederek 'Enerci' şarkısıyla dans ettiği; polis kılığındaki iki çocuk tarafından gözaltına alındığı görüldü. Çocuklara örgüt kurma ve kara para aklama gibi suçlardan tutuklu bulunan fenomenin taklidini yaptırılan öğretmenlerine tepki yağdı.

X'teki hesabından, "Bu ne saçmalık. O okulda pedagoji biliminden haberdar olan kimse yok mu? Farkındalık vs. yaratma bahanesiyle kimse sığınmasın" paylaşımında bulunan SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan,a şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle son dönemde medyada böylesi kriminal karakterlere çokça yer verilmesi çocukları da doğrudan etkiliyor. Absürt yaşam tarzı ve şarkıların dillerde dolaşması elbette herkesi bu konuda bir şeyler yapmaya itmiş. Burada gösteri adı verilen garip bir duruma okul yöneticileri ve öğretmenlerin müsaade etmesi ayrı bir tartışma konusu. Böyle istenmedik, istenilmeyen çok kötü model olarak yer alan şöhreti olan bir kadının şarkısının söylenmesi ve çocukların şarkıyı söyleyen çocuğu tutuklaması pedagojik değil. Tutuklanan çocuk, özsaygı zehirlenmesinden tutunda ileride yaşayacağı hayatına etki edebilecek olumsuzluklara kadar zemin hazırlayabilecek konuma uğrayabilir."