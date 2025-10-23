İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9896
  • EURO
    48,8159
  • ALTIN
    5561.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Okulda kapı faciası! 4 öğrenci yaralı

Eyüpsultan'da bir ilkokulun giriş kapısı, öğrencilerin üzerine devrildi. Yaralanan 4 çocuktan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Okulda kapı faciası! 4 öğrenci yaralı
ABONE OL

Korkunç olay, dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulda meydana geldi.

İddiaya göre, çocuklar kapıyla oynarken aşağıya doğru çekti. Kapı, aşağıya çekilmesinin ardından çocukların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 4 öğrencinin yaralandığını tespit etti. 1'i ağır yaralı olan 4 öğrenci tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Çocukların üstüne düşen kapı olaydan sonra onarıldı. Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

"3 TANE ÇOCUK KAPIYA ASILIYORDU"

Kardeşini okuldan aldığı esnada kapının düştüğünü gören Muhammed Uçar, "Ben kardeşimi alırken 3 tane çocuk, güvenlik kapıyı açarken kapıya asılıyordu. Beraber çekerken kapı üç tane çocuğun üstüne düştü" dedi.

"4 ÇOCUK ZARAR GÖRMÜŞ"

Ümran Akyıldız isimli bir vatandaş ise, "Ben burada satış yapıyordum. Tabi ki sesi duyduk. Ambulanslar ve polis geldi. Sonrasında okuldan çıkan bayanlara sorduk. Giriş kapısı düşmüş. Olay nasıl oldu görmedim. Kalabalıktı orası. 3 çocuk zarar görmüş. Sağlık durumu birinin ağır olduğunu duyduk" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.