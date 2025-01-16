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Güncel

Okulda müdür yardımcısını bıçaklamıştı: Tutuklandı

Büyükçekmece'de öğrenim gördüğü lisenin müdür yardımcısını bıçakla boğazından yaralayan öğrenci tutuklandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Okulda müdür yardımcısını bıçaklamıştı: Tutuklandı
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Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmeni, bıçaklayan okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, oynadığı oyun nedeniyle çantasında bıçak, keser ve cop olduğunu, bunların koleksiyonunu yaptığını, arkadaşlarına göstermek için de yanında taşıdığını, ancak onların kendisiyle dalga geçtiğini söylediği belirtildi.

Sonrasında devamsızlığını konuşmak için müdür yardımcısının yanına gittiğini anlatan şüphelinin, "Ben sinir hastasıyım. Bu konuda aldığım raporu sordum ve müdür yardımcısı bununla ilgili bir şey yapılıp yapılamayacağına bakarken sinir patlaması yaşadım ve yanımda bulunan bıçağı müdür yardımcısına sapladım. Müdür yardımcısı eliyle bıçağı tutarken kayarak boynuna saplandı. Müdür yardımcısı beni sinirlendirecek bir girişim de yapmadı." beyanında bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından beyanda bulunan bir kız öğrenci de kendisine mesaj atan şüphelinin "Yarın okula gel, sana bir hediyem var, yangın merdivenlerinde vereceğim" dediğini, olayın ardından şüphelinin kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü belirtti.

- NE OLMUŞTU?

Lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

B.Y.E'nin, devamsızlıklarının silinmesi talebiyle müdür yardımcısının odasına gittiği, olumsuz yanıt alınca da bıçakla kadın öğretmene saldırdığı belirlenmişti.

Boğazından yaralanan S.Ç'ye kaldırıldığı hastanede dikiş atılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilmişti.

Saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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