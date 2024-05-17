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Okulda Roman öğrencilere tepki çeken davranış! Soruşturma açıldı

Çatalca Karacaköy Ortaokulu, jandarmanın ‘çocukların kötü alışkanlıklardan korunması semineri'ne sadece Roman öğrencileri gönderdi.

Akşam Gazetesi17 Mayıs 2024 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Okulda Roman öğrencilere tepki çeken davranış! Soruşturma açıldı
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İstanbul Çatalca'da jandarma, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için seminer düzenledi. Karacaköy Ortaokulu yönetimi, seminere sadece Roman öğrencileri gönderdi. Aileler ayrımcılığa isyan etti; soruşturma açıldı.

İstanbul'da Roman öğrenciler okul yönetiminin ayrımcılığına uğradı. Skandal olay Çatalca'da yaşandı. Çocukların kendilerini kötü alışkanlıklardan uzak tutması için seminer düzenleyen jandarma ekipleri, Karacaköy Ortaokulu'na da gitti. İddiaya göre okul idaresi seminere sadece Roman öğrencileri gönderdi.

AİLELERİNE ANLATILAR

Çocuklar eve geldiklerinden ailelerine uğradıkları ayrımcılığı anlattı. Roman aileler soluğu muhtarlıkta aldı. Selma Polat, "Ülkede sadece Roman çocukları kötü alışkanlıklara bulaşmıyor. Zengin çocuğu da kötü alışkanlığa bulaşabiliyor" diyerek isyan etti. Karacaköy Mahalle Muhtarı Polat Akyüz, ailelerin yanından Çatalca Milli Eğitim Müdürü Hakkı Damat'ı arayarak durumu anlattı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Damat, köye gelerek okul idaresinden bilgi aldı; konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Muhtar Akyüz, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

GEREĞİ YAPILACAK

"Jandarma seminer vermeye geliyor, öğrenci olarak sadece Roman çocukları seminer salonuna indiriliyor. Bu ayrımcılık tepkilere neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve beraberindeki heyet bizzat gelip velilerimizden özür diledi. İhmali olan kim varsa gereğinin yapılacağının sözünü verdiler."

MÜDÜRDEN PİŞKİN PAYLAŞIM

Olaydan sonra okul müdürü, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı; üstüne de 'it ürür kervan yürür' notunu ekledi. Tepkilerin artınca okul müdürü paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

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