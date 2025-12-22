İSTANBUL 12°C / 8°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  • Güncel
  • Okulda silah sesleri: 12 yaşındaki öğrenci, müdürü tüfekle vurdu
Güncel

Okulda silah sesleri: 12 yaşındaki öğrenci, müdürü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Okulda silah sesleri: 12 yaşındaki öğrenci, müdürü tüfekle vurdu
Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda öğrenci M.K. (12) okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya (39) tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

