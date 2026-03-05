İSTANBUL 13°C / 6°C
5 Mart 2026 Perşembe
  • Okulda tehdit skandalı! Tartışma büyüdü, veli tutuklandı
Güncel

Okulda tehdit skandalı! Tartışma büyüdü, veli tutuklandı

Eskişehir'de bir ilkokulda görevli iki kadın öğretmeni, öğrenciler arasında yaşanan tartışmayı gerekçe göstererek tehdit ettiği öne sürülen öğrenci velisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kozkayı İlkokulu'nda öğrenciler arasında yaşanan tartışmanın ardından öğrenci velisi İ.T.'nin elinde sopayla okul bahçesine girerek kadın öğretmenler B.G. ile Ş.Ç.'yi tehdit ettiği, okul kapısının üzerine kadın öğretmenlerden B.G.'yi hedef alan tehdit içerikli bir not bıraktığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisine tehdit" ve "hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında öğrenci velisi İ.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

