İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7737
  • EURO
    52,8676
  • ALTIN
    6927.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okuldaki saldırı yürek yaktı! Acılı baba: Vatanını seven bir evladım vardı
Okuldaki saldırı yürek yaktı! Acılı baba: Vatanını seven bir evladım vardı

Kahramanmaraş'taki silahlı katliamda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, evladının çalışkan ve vatanını seven bir çocuk olduğunu anlattı. Tek çocuğunu kaybeden baba, “İnançlı ve dürüst bir evladım vardı” sözleriyle acısını dile getirdi.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 11:15
ABONE OL

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Yeşil'in, Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.

Baba Yeşil, gazetecilere, oğlunun çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Oğlunun, Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim görmeyi çok istediğini dile getiren Yeşil, "Başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu." dedi.

Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara'yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken olay olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra çocukları şehit ediyor zanlı. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Tek çocuğumuz olduğu için çok üzüldük. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Mekanı cennet olsun, melek oldu. Şu anda inşallah Peygamberimizin yanındadır. Tek tesellimiz bu."

Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün yapılan silahlı saldırıda 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Adnan Göktürk Yeşil
  • Kahramanmaraş
  • Silahlı katliam
  • Vatansever çocuk
  • Dürüst evlat

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.