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Okuldan kaydını sildirdi, Azerbaycan'da şehit oldu

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan ve 2019 yılında kaydını sildirerek askerlik için Azerbaycan'a giden öğrenci şehit düştü.

İHA23 Ekim 2020 Cuma 22:48 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 22:48
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2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Mammadagha Safarov, Azerbaycan´da şehit düştü. 2019 yılında askere gitmek için okul kaydını sildiren Safarov´un şehadet haberi sevenlerini üzdü.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya hesabından Ermenistan’ı kınayarak, "Mühendislik Fakültesi öğrencimiz Mammadagha Safarov kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve topraklarını savunmak için Azerbaycan’a dönmüştür. Vatanı için şehit olmuştur. Azerbaycanlı öğrencimize Allah´tan rahmet diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Terör devleti Ermenistan´ı şiddetle lanetliyorum. Yanındayız CanAzerbaycan" ifadelerini kullandı.

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