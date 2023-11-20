İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7103
  • EURO
    31,4308
  • ALTIN
    1828.01
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Okullar açıldı! İstanbul'da trafik kilit

Türkiye genelinde okullarda 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle okullarda dersler yeniden başlıyor. Okulların ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçti.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
Okullar açıldı! İstanbul'da trafik kilit
ABONE OL

Bir haftalık ara tatilin ardından haftanın ilk gününde kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde iş trafiğine okul servisleri ve şahsi araçların da dahil olmasıyla İstanbul'un her iki yakasında trafik yoğunluğu yüzde 50'lere ulaştı. Sabah 08.00 sıralarında Avrupa Yakası'nda yüzde 51 civarında olan trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60'lara ulaştı.

D-100 karayolunda Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Okulların bulunduğu ara sokaklarda da servis araçları ve çocuklarını özel araçlarla getiren veliler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.