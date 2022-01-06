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Okullar kapanacak mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimizi geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?' herkes ‘hayır' diyor. Omicrona karşı duyarsız olduğuİsrail, tüm ülkeleri Omicron'a bağlı kırmızı listeden çıkartma kararı aldımuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok.' dedi.

6 Ocak 2022 Perşembe 21:14 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 21:32
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