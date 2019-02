Okullar ne zaman açılıyor? (Sömestr, 15 tatili (yarıyıl) ne zaman sona erecek?)

Okullar ne zaman açılacak sorusu Şubat ayı ilk günü ile birlikte sorulmaya başlanmıştı. 15 Tatil sonrası okulların açılmasına kaç gün kaldığı sorusu öğrenciler kadar veliler tarafından da soruluyor. Kimi öğrenciler tatilin keyfini çıkarırken kimileri ise kar yağışı nedeniyle tatil yapamayıp tatillerini evlerinde geçirdiler. Milli Eğitim Bakanlığı bu sorulara istinaden 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı takvimi ile cevap verdi.



2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci kısmı sona erdi. Karnelerini alarak 15 tatile kavuşan öğrenciler, sömestr boyunca gerek dinlenme gerekse eğlenme fırsatı bulacak. Öğrenciler yarıyıl tatilinin tadını çıkartırken öteki taraftan da okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Özellikle sosyal medyada konuşulan ve arama motorları üzerinde de en çok araştırılan konu durumunda olan '15 tatil uzadı mı?' sorusunun cevabı bir hayli merak ediliyor. Merak edilenleri sizler için derledik.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



18 Ocak 2019 Cuma günü son bulan birinci kanaat döneminin ardından, öğrenciler 3 Şubat 2019 Pazar gününe kadar sömestr tatilinde olacak.



Milyonlarca öğrenci ikinci döneme 4 Şubat Pazartesi günü merhaba diyecek. İkinci eğitim öğretim dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.





15 TATİL UZADI MI?



Sömestr tatilinin uzatıldığı iddiası bir süredir çeşitli sosyal medya platformlarında konuşulurken, MEB tarafından konuya yönelik bir açıklama yapılmadı.



2019 MEB iş takvimine göre, 15 tatil 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.



Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.



15 TATİL İÇİN ÖNERİLER



Özellikle bu dönemde veliler kendi çocuklarının karne sonuçlarına göre eğitim programlarında yenilik yapabilirler. Dersleri kötü gitmiş olan bir öğrencinin ikinci kanaat döneminde nasıl düzeltilebileceği noktasında çeşitli çözümlemeler ortaya koyarak kötü gidişe dur diyebilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler için yarıyıl tatilinde çeşitli aktiviteler ile yabancı dil öğrenimi noktasında yeni çalışmalar ortaya konulabilir. Bu tatil dönemini fırsata çevirebilecek en iyi öğrenci profili ise o yıl gireceği sınavı olan öğrencilerdir. Velilerinin desteği ile birlikte yarıyıl tatilinde düzenli ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturarak tatilde tüm eksikleri tamamlayarak bol bol soru çözmeleri sınavlar hazırlık için iyi olacaktır.



ZİYA SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE MEKTUP



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine mektup yazdı.



Selçuk ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik e-okul sisteminden mektup yolladı. Öğrenciler, bugünden itibaren Bakan Selçuk'un mektubuna ulaşabilecek.



İlkokul öğrencileri için kaleme aldığı mektubuna, "Sevgili Öğrencim" hitabıyla başlayan Selçuk, öğrencilere, şu ifadelerle seslendi:



"Yaşamında yepyeni bir sayfa açtın. Okulunla, öğretmeninle ve yeni arkadaşlarınla tanıştın. Yeni bilgiler öğrendin, arkadaşlarınla vakit geçirdin, bazen yoruldun, evini özledin, dinlenmek istedin. Biliyorum ki bu tatili hak ettin. Tatilde gönlünce dinlen, oyunlar oyna, eğlen ve ailenle vakit geçir. Enerjini tekrar topladığında seni okulda heyecanla bekliyor olacağız. İyi tatiller çocuğum..."



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.



Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin uyum eğitimi 10-14 Eylül 2018'de yapılacak.





MEB’İN 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Twitter hesabı üzerinden, kendi 100 günlük hedeflerini duyurdu. MEB’in hedefleri arasında her okula 1 polis memuru, tam gün eğitim gören öğrenci oranının yüzde 68’den yüzde 71’e çıkarılması gibi maddeler bulunuyor. İşte, o maddeler...



- Eğitimin içeriği konusunda hassasiyetle durulacak.



- Tüm okullarda tam gün eğitim gören öğrenci oranı yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltilecek.



- 700 eğitim kurumu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegre edilecek.



- Güvenlik önceliği olan 30 bin okuldan başlayarak, her okula en az 1 polis memuru görevlendirilecek.



- Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranı artırılacak.



- Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçilecek.



- Yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alınacak.



- Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kurulacak.



- Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirlenecek, destekler buna göre sağlanacak.



- Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturulacak.