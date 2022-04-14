Okullarda bayram tatili kaç gün? sorusu milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ramazan bayramının 1. günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bayram tatili nedeniyle kamu çalışanları öncesinde kalan hafta sonunda da tam idari izinli sayılacak. Peki Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? İşte merak edilen tüm detaylar...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili geçtiğimiz sene 9 gün olmuştu. Bu sene de Perşembe-Cuma günlerinin bayram tatiline eklenmesi durumunda hafta sonları dahil okullar ve kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının 1.Günü 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması için hafta sonu ile birleşmesi gerekecek. Ancak şimdilik resmi bir açıklama gelmediğinden Ramazan Bayramı tatilinin önceki hafta sonuyla birleşerek 5 gün olması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI RESMİ TATİL SÜRESİ

30.04.2022 Cumartesi

01.05.2022 Pazar (Arefe Günü)

02.05.2022 Pazartesi (Ramazan Bayramının 1. günü)

03.05.2022 Salı (Ramazan Bayramı 2. Günü)

04.05.2022 Çarşamba (Ramazan Bayramı 3. Günü)

Bayram tatilinin uzatılması durumunda 5-6-7 ve 8 Mayıs'ın da eklenerek 2022 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması bekleniyor.

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Okullarda Bayram tatili, resmi tatil ilan edilen 3 güne öncesindeki hafta sonu da eklenerek 5 gün boyunca devam edecek.