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Okullarda PARDUS yaygınlaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) arasında milli işletim sistemi PARDUS'un okullarda yaygınlaştırılması amacıyla sözleşme imzalandı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Okullarda PARDUS yaygınlaştırılacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı Genelgesi"nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK ULAKBİM arasında milli işletim sistemi PARDUS'un okullarda yaygınlaştırılması amacıyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı, gençlerin sadece kapalı lisanslı platformları kullanmalarını istemediklerini vurgulayarak, yerli ve milli platformlarla kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerine bir dünya kurabilmeleri için ULAKBİM ile imzaladıkları sözleşmeyi çok değerli bulduklarını ifade etti.

Sınıflardaki etkileşimli tahtalardaki mevcut uygulamaların yerlileştirilmesi ve güncellenmesinin önemine değinen Canlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılımların kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarımıza bu sürece yeni özellikler, kabiliyetler, performanslar ekleyerek devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu da "Açık kaynak teknolojileri gençlerimiz için sadece bir ürün değil, artık bir hareket. Öğrencilerimizin erken yaşlarda bu teknolojiler ile tanışması büyük bir avantaj. Amacımız sadece bir işletim sistemi kurmak değil, eğitimi yaygınlaştırmak. Dolayısıyla bütün yan ürünleriyle, üretimiyle ve eğitim araçlarıyla bu hareket 650 bin etkileşimli tahtaya yayıldığında dünya için de bir örnek olacak." ifadelerini kullandı.

Sözleşme, Bakanlığa bağlı okullardaki etkileşimli tahtalara özel hazırlanan milli işletim sistemi PARDUS'un yeni ve daha gelişmiş özelliklerle donatılmasını, yaygınlaştırılma çalışmalarının yapılmasını, PARDUS yüklü tahtaların daha geniş ölçekte merkezi yönetiminin sağlanması ve ÖBA üzerinden sunulmuş PARDUS etkileşimli uzaktan eğitim içeriklerinin yeni geliştirmeler doğrultusunda güncellenmesini kapsıyor.

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