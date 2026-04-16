İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7683
  • EURO
    52,9353
  • ALTIN
    6944.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Okullarda ''sıfır risk'' denetimi: Polis ekipleri teyakkuzda
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından Edirne'de okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin sayısı yükseltildi.

16 Nisan 2026 Perşembe 09:26
Okullarda ''sıfır risk'' denetimi: Polis ekipleri teyakkuzda
ABONE OL

Kent genelinde birçok okulda görev yapan ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaşmasını sağlarken, çevredeki şüpheli kişilere yönelik denetimlerini de sıklaştırdı. Okul çevrelerinde hem asayiş hem de trafik yönünden yoğun bir kontrol sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

"Okul polisi" görevindeki ekipler, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayıp öğrencilerle birebir iletişim kurarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Öğrencilerin muhtemel risklere karşı bilinçli olması hedefleniyor.

VELİLERDEN DESTEK VE MEMNUNİYET

Veliler, alınan önlemlerden memnun olduklarını belirterek, son yaşanan olayların ardından polis ekiplerinin okul çevrelerinde daha görünür olmasının kendilerine güven verdiğini ifade etti.

Yetkililer, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul çevrelerindeki denetim ve güvenlik önlemlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hedefleri tam isabetle vurdu! ROKETSAN'ın yeni gücü: KARAOK

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.