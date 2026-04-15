Okullarda yaşanan saldırılara ilişkin canlı yayında dikkat çeken uyarı: Çok ciddi ele almalıyız

Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Açık Görüş" programında son günlerde okullarda yaşanan saldırılar ele alındı.

SANAL ETKİ EYLEME DÖNÜŞÜYOR MU?

SAVTEK Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Homojenize edilmiş, her şeyin artık yeknesak olduğu, birbirine benzediği dünyada, manyaklıklar da birbirine benzemeye başladı" ifadelerini kullandı.

2 ŞEHİR 2 GÜN: ORTAK RİSK NE?

İletişimci-Yazar Ali Saydam ise, "Değer erozyonu, buna ciddi bir önlem alınmazsa Anadolu irfanı denen Türk toplumunun ortak ruhu şekillenmesi, onu toplumu her türlü melanetten koruyan irfan denen şeyin yavaş yavaş yok olmasını hüzün içinde" değerlendirmesinde bulundu.

BU BİR PATLAMA MI, SÜREÇ Mİ?



İletişimci-Yazar Ali Saydam (@asaydam): Ben bu Kahramanmaraş olayını çok ciddi bir uyarı olarak almamız gerektiğini, bununla ilgili aksiyona yönelik acaba ne yapılabilir konusunu çok ciddi olarak ele almamız gerekir.#AçıkGörüş pic.twitter.com/jTkgCvyaBl — 24 TV (@yirmidorttv) April 15, 2026

Saydam ayrıca, Kahramanmaraş olayını çok ciddi bir uyarı olarak alınması gerektiğini ifade ederek, bununla ilgili aksiyona yönelik acaba ne yapılabilir konusunun çok ciddi olarak ele alınması gerektiğini dile getirdi.

AİLELER NEYİ GÖZDEN KAÇIRIYOR?

Korkut Ata Üni. Öğr. Üy. Dr. Fatma Yeşilkuş, ise canlı yayında yaptığı değerlendirmesinde, "Biz "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" şiarıyla büyüdük. Öğretmenlerimize asla sesimiz çıkmazdı. Bir hata yaptıysak, hatta hatalı değilsek bile bir uyarı aldığımızda sesimizi çıkarmazdık; çünkü bunun bir kutsallığı vardı. Ailenin bir kutsallığı vardı, öğretmenlerimizin bir kutsallığı vardı. Ama maalesef günümüzde artık sadece eğitim alanında değil, diğer önemli mesleklerde de aynı şey var. Doktorlarda da aynı şekilde, eğitim alanında da çok fazla bu tarz olaylara şahit olmak çok üzücü" diye konuştu.

İKİ OLAY AYNI SORUN: EKSİK NEREDE?

Eski aile yapısına vurgu yapan Gazeteci Çiçek ise, "Eskiden büyükannelerin, büyükbabaların aile reisi olduğu çok geniş katmanlı geniş aile vardı. Daha sonra bu mevzular, büyükanneyi ve büyükbabayı huzurevlerine teslim edip sadece annenin, babanın ve çocukların olduğu bir aileye dönüştü; buna da çekirdek aile dediler. Burada da yine baba figürü aile reisiydi. Fakat sonra adı konulmasa da son dönemde çocukların merkezde olduğu, ataerkil çekirdek aile ya da çocukerkil aile modelleri çıkmaya başladı. Çocuk ailenin en tepesinde, ne derse o oluyor" dedi.

İKİ OLAY AYNI SORUN: EKSİK NEREDE?



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Eskiden büyükannelerin, büyükbabaların aile reisi olduğu çok geniş katmanlı geniş aile vardı. Daha sonra bu mevzular, büyükanneyi ve büyükbabayı huzurevlerine teslim edip sadece annenin, babanın ve... pic.twitter.com/LFHgAMx8Oz — 24 TV (@yirmidorttv) April 15, 2026

"ÖNÜMÜZDE BÜYÜK BİR RİSK VAR"

Büyük risk vurgusu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak ise "Önümüzde büyük bir risk var. O da küresel kültürel olarak globalleşme; ebeveynlerin artık çocuklarının ne yaptıklarını kestiremediği, ne düşündüğünü ve ne hissettiğini bile aslında kestiremediği, gerçek bağ kurmakta çok zorlandığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.