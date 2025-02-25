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  • Okulun bahçesinde köpek dehşeti! Öğrencilere ve öğretmene saldırdı
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Okulun bahçesinde köpek dehşeti! Öğrencilere ve öğretmene saldırdı

Ümraniye'de okulun bahçesinde 5 öğrenciyi ve 1 öğretmeni yaralayan köpeğin sahibi gözaltına alındı.

AA25 Şubat 2025 Salı 15:47 - Güncelleme:
Okulun bahçesinde köpek dehşeti! Öğrencilere ve öğretmene saldırdı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulun öğrencilerine köpek saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Okula giden ekipler, 5 öğrencinin ve 1 öğretmenin okul bahçesine giren köpek tarafından yaralandığını, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirledi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeğin Aşağı Dudullu Mahallesi'nden zincirini çözerek kaçtığını belirleyen polis, köpeğin sahibi A.K'yi gözaltına aldı.

Saldırgan köpek belediye ekiplerine teslim edilirken, A.K. "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan köpeğin okul bahçesine girip öğrencilere ve öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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