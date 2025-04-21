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  • Okulun önünde çocuklarını bekliyordu! Eski eşi sokak ortasında bıçakladı
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Okulun önünde çocuklarını bekliyordu! Eski eşi sokak ortasında bıçakladı

Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Okulun önünde çocuklarını bekliyordu! Eski eşi sokak ortasında bıçakladı
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Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde 2 çocuğunu bekleyen B.K. ile eski eşi G.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.B, eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

ESKİ EŞİNİN BIÇAKLADIĞI KADIN YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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