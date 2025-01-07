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Okumak için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören Fildişi Sahili vatandaşı Langry Poegnan Aristide Biogne, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

IHA7 Ocak 2025 Salı 15:50 - Güncelleme:
Okumak için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu
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DPÜ'de öğrenim gören 23 yaşındaki Fildişi Sahili vatandaşı Langry Poegnan Aristide Biogne, ihtida töreniyle Müslüman oldu. Tören, Kütahya Müftülüğünde İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in nezaretinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Langry Poegnan Aristide Biogne'ye İslam'ın inanç esasları ve ibadetleri anlatıldı.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan ve "Musa" ismini alan Biogne'ye, ihtida belgesi takdim edildi. Ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları hediye edildi.

Törene katılanlar, Biogne'nin bu önemli kararını tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

  • Fildişi Sahili
  • Langry Poegnan
  • Üniversite değişimi

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