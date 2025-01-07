Okumak için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu

DPÜ'de öğrenim gören 23 yaşındaki Fildişi Sahili vatandaşı Langry Poegnan Aristide Biogne, ihtida töreniyle Müslüman oldu. Tören, Kütahya Müftülüğünde İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in nezaretinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Langry Poegnan Aristide Biogne'ye İslam'ın inanç esasları ve ibadetleri anlatıldı.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan ve "Musa" ismini alan Biogne'ye, ihtida belgesi takdim edildi. Ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları hediye edildi.

Törene katılanlar, Biogne'nin bu önemli kararını tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.