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Okyanusta gemi personeli tarafından öldürülen kaptanın cenazesi toprağa verildi

Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin (45) cenazesi, defnedildi.

AA25.12.2019  15:20 - Güncelleme: 25.12.2019  15:21

Ekşi için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Ekşi'nin eşi Tanya, babası Vahdeddin Ekşi ile aile yakınları, denizcilik fakültesi öğrencileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi aile yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ekşi'nin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Valide Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Bora Ekşi'nin arkadaşlarından Hikmet Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Canımız, ciğerimiz bir arkadaşımızdı. Bir cani tarafından katledildi. Bunun önüne geçilebilirdi. İşe alımlarda daha dikkatli olunmalı" dedi.

Kaptan Ekşi'nin arkadaşı Barbaros Aybar ise "Çok büyük üzüntü içerisindeyiz. Hümanist bir arkadaşımızdı. Okuldaki varlığı, kendi sosyal çevresindeki varlığı, mutluluk saçan yüzünden gülücük eksik olmayan bir arkadaşımızdı. Bizim için büyük bir kayıp." ifadelerini kullandı.

Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan "M/V İnce Karadeniz" gemisinde, 20 Aralık'ta sabah saatlerinde kaptan Bora Ekşi, makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, olaya müdahale etmek isteyen 2 gemi personeli de yaralanmıştı.

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