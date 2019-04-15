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“Olağan şüpheli” senatör: Bob Menendez

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasını hazmedemeyen ABD'den Türkiye'ye yönelik peş peşe skandal açıklamalar yapılıyor. Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunan ABD'li yetkililerden biri olan Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez geçtiğimiz günlerde, Senato'da Türkiye’yi hedef alan bir konuşma yaptı. Türkiye'yi CAATSA (ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) ile tehdit eden Menendez'in Türkiye karşıtı faaliyetlere ilişkin kabarık bir dosyası bulunuyor.

  • star.com.tr
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ABD'li Senatör Bob Menendez, ABD Senatosunda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisini tehdit eden skandal açıklamalara imza attı. Yaptırımlarla Türkiye ekonomisini felce uğrayacağı şeklinde küstah tehditler savuran Menendez, “Ben CAATSA'nın (ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası) yazılmasına yardımcı oldum. Buradaki soru, Türkiye'nin yaptırımla karşılayıp karşılaşmayacağı değil, karşılaşacak olması. Ve eğer karşılaşırsa, ki görmek istediğim bu değil, Türkiye ekonomisi çok büyük bir darbe almış olacak. Yaptırımlar uluslararası piyasaları sallayacak, doğrudan yabancı yatırımcıları ürkütecek, Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayiini felce uğratacak.” diye konuştu.

TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYALARIN BAŞAKTÖRÜ

Skandallarla dolu konuşmasında Türkiye'yi hedef alan New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye aleyhinde yürütülen kampanyaların başaktörü rolünü oynuyor. Son dönemde artış gösteren ABD'deki Türkiye karşıtı faaliyetlerin birçoğunda Bob Menendez'in parmağı var.

NEW YORK TIMES'A F-35/S-400 MAKALESİ

Dört ABD'li senatör, geçen hafta New York Times'a Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 hava savunma sistemlerini konu edinen bir makale yazdı. ABD'li senatörler Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında bir seçim yapması gerektiğini savundukları makalede, “Türkiye, yıl sonunda ya F-35'lere ya da S-400'lere sahip olacak. İkisine birlikte sahip olamaz.” ifadelerine yer verdi. Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden makalede imzası bulunan dört senatörden biri Demokrat Parti'den New Jersey Senatörü Bob Menendez'di.

SÖZDE “ERMENİ SOYKIRIMI” TASARISI

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna geçtiğimiz günlerde 1915 olaylarının sözde “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu. Sözde Ermeni soykırımını tanıma ve anmayı ABD politikası olarak gördüğünü belirten tasarılardan biri, Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz ve Bob Menendez tarafından Senatoya sunuldu.

“F-35'LERİN TÜRKİYE'YE TESLİMATI DURDURULSUN”

Menendez, daha sonra F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulmasını öngören bir diğer tasarıyı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ile Kongreye sundu. Karar tasarılarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte Amerikan Kongresinin bir konudaki görüşünü yansıttığı biliniyor.

TÜRKİYE'Yİ DOĞU AKDENİZ'DEN SİLME HAMLESİ

Bob Menendez ve Marco Rubio tarafından Kongreye sunulan F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmayı öngören tasarıda Doğu Akdeniz'le ilgili dikkat çeken maddeler yer alıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından rahatsızlık duyan İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlüsünün aynı bölgedeki çalışmalarına destek verilmesini içeren kanun tasarısı aynı zamanda GKRY'ye yönelik silah satış yasağının da kaldırılmasını öngörüyor.

ABD’li Yunan ve Yahudi lobileri, Yunanistan'a silah desteğinin artırılmasını talep eden ve ABD'nin GKRY'ye askeri üs kurmasının önünü açan tasarıyı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

FETÖ İÇİN MEKTUP YAZDI

ABD’de 14 senatör, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle tutuklanan ABD konsolosluk çalışanlarına destek için ABD Başkanı Donald Trump’a “Türkiye’ye baskı yapması” talebiyle mektup yazmıştı. Sıkı bir FETÖ destekçisi olan Bob Menendez, ABD Başkonsolosluğu’nda yakalanan FETÖ casusu Metin Topuz’u savunan mektubu kaleme alan kişidir. Menendez, ayrıca FETÖ’nün Türkiye’de Müslümanlara bağış için toplanan himmet paralarını FETÖ tarafından bağış adı altında alan ABD’li siyasetçilerden de biridir.

PKK/PYD-YPG’YE DESTEK VERDİ

Menendez, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sonra geri adım attığı Suriye'den çekilmeye yönelik kararının yanlış olduğunu ve “Bizim en yakın müttefiklerimiz” diyerek destek verdiği terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin yüz üstü bırakıldığını savunmuştu.

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

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