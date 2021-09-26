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Olağanüstü toplantı! 5 ülkenin temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Türk Konseyi üyesi 5 ülke Afganistan konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

26 Eylül 2021 Pazar 09:35 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:35
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Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı hakkında yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Afganistan konulu Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı Sayın Bakanımızın davetiyle 27 Eylül 2021 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenecektir. Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantıya Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci Macaristan Dışişleri Bakanları iştirak edecektir. Sayın Bakanımızın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

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