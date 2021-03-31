İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2021 Çarşamba / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2417
  • EURO
    9,727
  • ALTIN
    449.679
  • BIST100
    1395.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ölçü almak için çıktığı pencereden düşerek öldü
Güncel

Ölçü almak için çıktığı pencereden düşerek öldü

İstanbul Esenyurt'ta, dördüncü katta yaşadığı evin pencere ölçüsünü aldığı sırada dengesini kaybederek yere düşen 40 yaşındaki Mürsel Bilici, hayatını kaybetti.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:14
ABONE OL

Olay saat, 12.30 sıralarında Esenyurt, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Mürsel Bilici, ölçü almak için pencereye çıktı. Bilici bu sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaydederek, aşağı düştü. Bilici'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilici'yi hastaneye kaldırdı. Mürsel Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÖLÇÜ ALIRKEN DÜŞMÜŞ"

Sokakta esnaf olan Nevzat Kurt, "4'üncü kattan ölçü alırken düşmüş. 4'üncü katta oturuyorlar. Buraya yeni taşınmışlar. Bir sene falan oldu. Ölçü alırken 4'üncü kattan düşmüş" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.