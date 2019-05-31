29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8648
  • 6,5576
  • 244.705
  • 89.452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Öldürdüğü babasıyla aynı karede

Adana'da annesini darp ettiği iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Mayıs Pazartesi günü merkez Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, olay gecesi baba İbrahim Ö. (39) alkol alıp eşiyle kavga etmeye başladı. Bir süre sonra da sinirlenen koca eşini darp etmeye başladı. Bunu gören 17 yaşındaki O.Ö. araya girip annesini döven babasıyla tartışmaya başladı. O.Ö, bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından bıçakladı ve evden kaçıp, bir bakkal dükkanına sığındı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı polis eve geldi. Yaralıyı gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yaralı babayı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bıçak darbesi damara geldiği için durumu ağır olan baba hastanede tedavi altına alındı. O.Ö. ise polisin yaptığı çalışma sonunda bakkal dükkanında yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen O.Ö. ifadesinde babasını annesini dövdüğü için bıçakladığını ancak öldürmek istemediğini, bu nedenle bacağından bıçakladığını söylediği ileri sürüldü. 
 
O.Ö. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Baba İbrahim Ö. ise olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Babanın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. 
 
İbrahim Ö.'nün cenazesi otopsi yapıldıktan sonra Salbaşı Mahallesi'nde toprağa verildi.
 
Öte yandan, baba ile oğuldan geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldı.

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Kırşehir’de ele geçirildi: Viking dönemine ait

Kırşehir’de ele geçirildi: Viking dönemine ait

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

'Rusya ile Türkiye arasında görüş ayrılığı yok'

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

Yer: Hakkari... Kaplumbağanın ağzındakini görenler şaştı kaldı!

Yer: Hakkari... Kaplumbağanın ağzındakini görenler şaştı kaldı!
 

POPÜLER HABERLER

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Kerkük´te iftar sonrası patlama

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Gizemli keşif... Hatay'da bulundu

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yüzlerce kişinin öldüğü Çernobil'den kareler

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA