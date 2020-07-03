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Öldürdüğü yılanı sosyal medya hesabından paylaştı! Bin 670 TL para cezası kesildi

Zonguldak'ta koruma altındaki su yılanını öldürdüğü iddia edilen şahsa, bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

IHA03 Temmuz 2020 Cuma 16:29 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:29
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İddialara göre Ş.K. isimli bir vatandaş, koruma altındaki su yılanını öldürüp sosyal medya hesabında paylaştı. Hayvansever vatandaşların çağrısı üzerine tespit edilen paylaşım üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüpheliye ulaşan ekipler; şüpheliye bin 42 TL’si tazminat, 628 TL idari para cezası olmak üzere toplamda bin 670 TL ceza uygulandı. Şube Müdürü İdris Tetik, "Doğayı birlikte koruyalım" çağrısında bulunarak, öldürülen yılanın nesli koruma altında olan su yılanı olduğuna dikkat çekti.

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