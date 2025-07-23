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Öldürülen fenomenin eşi ilk kez konuştu

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve sosyal medyada 'Arda Edeoğlu' adıyla tanınan Onur Karael'in eşi Meryem Karael, olayın ardından ilk kez konuştu. Eşinin masum olduğunu söyleyen Karael, 'Eşim ve çocuklarım haince pusuya düşürüldü' dedi.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
Öldürülen fenomenin eşi ilk kez konuştu
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TikTok platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Onur Karael, Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 14 Temmuz 2025'te saldırıya uğramıştı.

Saldırıda ağır yaralanan Karael ve kızları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasına rağmen Karael, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cenazesi gözyaşları arasında memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verilen fenomenin saldırıda yaralanan 3 kızının tedavisi ise devam ediyor.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİM VE ÇOCUKLARIM HAİNCE PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜ"

Yaşanan acı olayın ardından sessizliğini bozan Meryem Karael, olay gecesini şöyle anlattı:

"Saldırının yaşandığı akşam çocuklarımla beraber eşimle kayınpederime gittik. Eşim ve 3 kızım arabada oturmuştu. Ben de oğluma su almak için evin önündeki markete girmiştim. Eşim otoparka dönerken arabaların arkasına saklanan kişiler birden ortaya çıktı. Önce eşime ateş ettiler, sonra arkaya çocuklarıma sıkmaya başladılar."

"SİLAH SESİNİ DUYUNCA YERE YATTIM"

Silah seslerini duyunca araca doğru yöneldiğini belirten Karael, hemen oğluyla beraber yere yattıklarını söyledi. Karael, "Silah seslerini duyunca oğlum kucağımdaydı, hemen yere yattım. 3 kızımın bedeninde 4-5'er mermi var. Hepsi yoğun bakımda, biri İstanbul'a sevk edildi" dedi.

"SALDIRIYI YAPANLARI GÖRDÜM"

Saldırıyı gerçekleştirenleri gördüğünü ifade eden Karael, "Saldırı yapanları ve çocuklarım ile eşime ateş açan 2 kişiyi gördüm. Arabanın içinde olan 4-5 kişiydiler. Eşim mazlumdu, hiçbir suçu yoktu. Haince pusu kurdular. Hâlâ tehdit mesajları alıyoruz. Bu bir insanlık suçu, bir vahşettir" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

Yapılan barış çağrılarına olumlu bakmadığını söyleyen Karael, "Daha çok anne ağlamasın istiyoruz. Barış istemiyorum, sadece adalet istiyorum. Bu barışı 2 ay önce yapsaydılar. Eşim haince öldürüldükten sonra o barışın bir anlamı kalmadı. Bu bir katliamdır. Bu vahşiliktir. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığınmayan bir durumdur. Barış istemiyorum. Sadece adalet yerini bulsun" şeklinde konuştu.

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