Öldürülen kadın teröristin kim olduğu belli oldu

10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:52 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 07:52

Örgütün Haftanin Vadisine gönderdiği terörist Garibe Çetin'in, geçen yıl MİT ve TSK'nın bölgeye düzenlediği anlık istihbarata dayalı nokta hava harekâtıyla iki teröristle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı.

Parti faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK'yla olan illegal bağı nedeniyle sık sık gözaltına alınıp tutuklanan Garibe Çetin'in son olarak 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK'ya lojistik destek sağlamak, dağ kadrosuna eleman temin etmek, ilçe binasına gelen gençlere örgütsel propaganda yaparak örgüte kazandırmak suçlarından 8 parti yöneticisiyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAYDI

Sabah Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberine göre, hakkında birden fazla dava açılan ve çok sayıda soruşturma geçiren Garibe Çetin'in 5 yıl önce terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi. Sırasıyla Kandil, Zap, Gara, Metina Kampları ile Zagros dağlarında askeri ve siyasi eğitimler alan kadın terörist Garibe Çetin'in Hakurk Vadisinde de suikast ve sabotaj eğitimleri alarak terör örgütünün kadın yapılanması olan YJA-Star bünyesindeki sözde Özel güç biriminde yer aldığı kaydedildi.

Örgütün Haftanin Vadisine gönderdiği terörist Garibe Çetin'in, geçen yıl MİT ve TSK'nın bölgeye düzenlediği anlık istihbarata dayalı nokta hava harekâtıyla iki teröristle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı.