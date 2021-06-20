Vefat eden babaya en acıklı Babalar Günü Şiirleri, babasını kaybedenler tarafından paylaşılıyor. Babalar gününü buruk geçirenler sosyal medyada babalarının fotoğrafları eşliğinde duygusal sözler ve Ölen babaya Şiirler paylaşarak bu günü onları anarak geçiriyor. Bugünü hüzünlü geçiren Babası vefat edenler için Ölen babaya Şiirler, Vefat eden babaya en anlamlı ve en acıklı Babalar Günü Şiirleri...
Baba demek her şey demektir. Babalarımızın varlığı gücümüzün öz kaynağıdır. Bir evlat için hangi yaşta olursa olsun babalar gününde babasız kalmak ,baba acısının ikiye katlanması demektir. Babası ölmüş olanların daha iyi anlayabileceği bu duygu insanın içini yakar. Bugünü hüzünlü geçiren Babası vefat edenler için en anlamlı babalar günü şiirleri...
ÖLÜM
Evimizde babamın taziye günü
Güneş bütün hışmıyla yükseliyor
evin tepesinde
Seviyordum, çok seviyordum
Yaradanda daraldı gömüt
Asi gizini seviyorum gömülüşün
Toprağın mahmur çehresini
Seviyorum bağrındaki otları ve çamuru.
Ey ateşin alevi eğer alacaksan
Buzları çatlatma, selamı titretme
Ateşin bağrı bir küre olacaksa
Yeri biz bekleyeceğiz ahret uyurken
Ateş yaşlı da olsa
Seninle döndü o eski şaşkınlık
Geçerli zamanla,
İşte güneş eski hatır günlerinde
İki göz kapağı altına battı çocuk
Oysa aynı çocuk ufku da gördü.
Evimizin üstünde parladı sessizlik,
suskunluk ağladı
Babam şimdi öldü. Kökler kuru.
Ve yıllar bitkin. (Adonis)
YOKLUĞUNDA
Yokluğunda;
Matem kokan saçlarımı dağıttım geceye
Yetim çiçekler gibi
Hasretin büyüdü kalbimde.
Biliyorum baba;
Serçeler göç etmez
Ve kar altında kalmaz umutlar
Biliyorum;
Hiçbir acı sonsuz değil
Puslu bir cam ardından bakıyor
En keskin ayrılıklar.
Gurbet değmiş türkülere,
Çalınmış çocukluğuma,
Dar yollara sığmayan hayallere
Emanetsin şimdi.
Bense dalgın sularda yüzüyorum,
Belli belirsiz gülümsüyorum
Sensizlikten çığ düşüyor
Vakt-i sehere
İçimi çize çize geçiyor hüzünlerim
Kader mi, değil mi bilmem ama
İçimde isyan var bu ayrılığa... (Lütfiye Sirka)
SEN BENDEN GİTTİN GİDELİ
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Terim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli. (Mazlum Çimen)
SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?
Sizin hiç babanız öldü mü?
Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Söylelemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı? (Cemal Süreyya)
BABA
Sığmazsın bilirim bir kaç mısraya,
anlatmak isterim seni dünyaya,
acelen neydi ki uçtun semaya,
mezarının başında ağlarım baba.
Gururu, sevgiyi senden öğrendim,
mis gibi kokunu özledim baba,
bu kadar genç yaşta ölmemeliydin,
hasretin ciğerimi deliyor baba.
Bu kadar acıya nasıl dayandın?
Sabırlı olmayı öğrettin baba,
bu koca dünyaya neden sığmadın,
geride bıraktın bizleri baba.
Hastane yolları kaderin oldu,
yanında biz varız üzülme baba,
o kanser illeti ecelin oldu,
Mevla'dan ümitler kesilmez baba.
Sen gittin kimsemiz kalmadı şimdi,
bizi terketmeye hakkın yok baba,
dostum dediklerin düşmandır şimdi,
iyi ki namerdi görmedin baba.
Ağlarım gizlice sensiz günlerde,
faydasız, bilirim ağlamak baba,
yaşamak isterdin sen de bizlerle,
sensizken mutsuzuz inan ki baba.
Sigaran elinde, kaşların çatık,
nasıl da sevgini gizlerdin baba,
bir dilim ekmeğe soğanı katık,
çayı da çok fazla severdin baba... (Şenol Mersin)
AYRILIĞIN VAKTİ MİYDİ BABA?
Söyle
Üşüyor musun baba
Kar düşerken üstüne
Yüreğin de ıslanıyor mu baba?
Gitme
Bırakıp gitme demiştim baba
Gittin; ...
Yüreğime bir kara diken ekledin
Korkuyorum baba
Ya yağmur yağarsa
Ya silinirse semaya düşen silüetin
Sabahlara nasıl kavuşurum baba
Unutma
Karanlıklar basarsa dünyamıızı baba
Bıyık altından bir ince tebessüm at
Belki gökkuşağı oluşur,
Aydınlığa kavuşuruz
Unutmadan baba:
Özlemlerin karışırsa mehtaba,
Göz kırp yıldızlara
Ceylanlarının suretlerini getiririm sana baba
Dön
Tâ içre her lahza tutuşuyor bedenim
Desemki; hafakanlardayım
Gelmez misin baba?
Varlığına tam da bu kadar muhtaçken
Şimdi ayrılığın vakti miydi baba (Kerem Bozkuş)
BABAM
Hatırımda yok sesi ve yüzü
Sanki masallarda yaşamış biri
Köyümüz en mutlu günlerin yeri
Köydeki teyzeler mutluluğun şahidi
Ortak anılarımız, tanıdıklarımızla kaybolup gitmiş
Hala kulaklarımda, bana söylediğin "oğlum" sesi,
Yaşamımda boynumun büküklüğümün sebebi
Hayatta daha karamsar oluşumun nedeni,
Eksik duygularımın göçüp gitmiş sahibi "Babam" dır.
SEN GEL
Kuşların
Kanatları var uçuyor
Atlar dört nala koşuyor
Balıklar bile
Hızla yüzüyor
İstediği yere
Ben
Akvaryumda balığım
Kafeste kuş
Evin içinde
Sakin sakin uyuyan kedi
Sana gelemiyorum işte
Ne olur
Artık sen gel
Babacığım (Cafer Tayyar Taşyürek)