Türkiye, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 76 cana ağlıyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ve kayak sezonu olması nedeniyle 238 kişinin bulunduğu otelde, kiminin babası kiminin annesi, kimin evladı hayatını kaybetti. 76 kişiye mezar olan feci olayda, hayatını kaybedenlerden bazılarının isimleri ortaya çıktı.

DİŞ HEKİMİ ÇİFT ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Bursa'da diş hekimliği yapan Yasemin Tüzgiray, eşi Erhan Tüzgiray ve çocukları Defne ile Demir de yangında hayatını kaybetti.

DİLARA ÖLDÜ, BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yangında ölenlerden biri de Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklerken, kızının acısına dayanamadı, kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, tedaviye alındı.

FENERBAHÇE'DE ÇİTFE ACI

Fenerbahçe, genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertliler Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

REKLAMCI VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ

Yangında reklamcı Ebru Yavuz Boduroğlu, çocukları Alican ve Elif Naz Boduroğlu ile birlikte hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

ÖLEN 3 KAYAKÇI ANTRENMAN İÇİN GELMİŞ

Otelde kamp yapan sporcuların bulunduğunu açıklayan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Ankara bölgesinden 3 çocuğumuz rahmetli oldu. 30-40 sporcumuz varmış. Kendi imkanlarıyla, aileleriyle gelip tatil olduğu için burada antrenman yapıyorlarmış" dedi.

AŞÇILIK HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTMİŞTİ

Faciada otelde aşçılık yapan Kayserili Eslem Uyanık da hayatını kaybetti. Uyanık'ın ölüm haberi Kayseri'yi yasa boğdu. Grand Kartalkaya Oteli'nde aşçılık yapan Eslem Uyanık, lise yılları boyunca hayalini kurduğu aşçılık tutkusuna üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı okuyarak ara verdikten sonra yeniden geri dönmüştü. Eslem Uyanık, yaz aylarında Alaçatı'da kış aylarında ise Kartalkaya'da çalışıyordu.

DEKAN VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın da faciada hayatını kaybetti. Haberi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Yalçın'ın yangında kızı ile birlikte hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Hocamıza ve kızına rahmet, kalanlarına sabırlar diliyorum" sözleri ile duyurdu.

GERİYE BU FOTOĞRAF KALDI

Faciada Adana'dan karne tatili için gelen Mert- Duygu Doğan ile çocukları Mavi ve Doğa'yı alevler yuttu. Aileden geriye ise bu fotoğraf karesi kaldı.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kartalkaya'da 76 kişiye mezar olan otel alanında insanlar yakınlarını ararken bazı kişilerin ise kayak yapmaya devam etmesi tepki çekti. Sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası birçok kişi 'vicdansızlar' yorumu yaptı.

YAZARIN AİLESİNE VEDA

Kartalkaya'da bulunan otelde çıkan yangın sırasında, ailesiyle birlikte otelde bulunan Yazar Nedim Türkmen'den acı haber geldi. Nedim Türkmen'in eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) hayatını kaybetti. Ala Türkmen'in sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda, "9013 oda piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım" mesajı yürekleri yaktı.