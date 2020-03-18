18 Mart 2020 Çarşamba 10:31 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:31

Oleuropein nedir? Oleuropein faydaları nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı 98 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşındaki koronavirüslü hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından corona virüsü tedavisi merak konusu oldu. Yeni tip corona virüsü özel bir tedavi bulunmuyor. Hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulanıyor.

OLEUROPEİN NEDİR?

Oleuropein, yeşil zeytin, zeytin yaprağı ve argan yağında bulunan bir tür fenolik acı bileşiktir. Araştırma, oleuropein ve diğer zeytin polifenollerinin farmakolojik özelliklere ve potansiyel anti-hastalık aktivitesine sahip olup olmadığını inceliyor.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI VAR MI?

Hastalığın şu an için bir aşısı bulunmuyor ancak aşı geliştirme çalışmaları hızla sürdürülüyor. İnfluenza virüsü dışındaki solunum virüslerine etkili herhangi bir ilaç bulunmuyor. Bu nedenle yalnızca yakınmaları hafifletmeye yönelik ağrı kesici, ateş düşürücü gibi ilaçlar kullanılıyor. Tedavi sürecinde, destekleyici bakım iyileşmede önem taşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TANISI NASIL KONULUYOR?

Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri Kovid-19 açısından HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarlarında değerlendiriliyor. Kovid-19 olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri Kovid-19 için de değerlendiriliyor.