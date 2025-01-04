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Olimpik havuzda zehirlenme şüphesi! 21 kişi hastanelik oldu

Giresun'daki olimpik havuzda rahatsızlanan 17'si çocuk 21 kişi tedavi altına alındı.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Olimpik havuzda zehirlenme şüphesi! 21 kişi hastanelik oldu
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Çıtlakkale Mahallesi'ndeki Merkez Olimpik Yüzme Havuzuna gelen bazı kişilerde bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baygınlık geçiren ve çeşitli şikayetleri bulunan 17'si çocuk 21 kişiyi kentteki hastanelere nakletti.

Olay yerine gelen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden duruma ilişkin bilgi aldı.

Serdengeçti, AA muhabirine, Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda zehirlenme vakası ihbarı alındığını söyledi.

İlgili ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirten Serdengeçti, "21 insanımızın etkilendiği ifade ediliyor. Durumları son derece iyi, bilinci kapalı olan evladımız ya da insanımız yok." dedi.

Havuzda oluşan sıkıntının kaynağıyla ilgili doğal gaz firması ve AFAD'ın gerekli incelemeleri yaptığını vurgulayan Serdengeçti, "Henüz o manada belirsiz bir durum var, sadece karbonmonoksit biraz yüksek çıktı, onunla ilgili tetkikler yapılıyor." diye konuştu.

Serdengeçti, havuzun kapatıldığını, incelemeler sonrası gerekli açıklamanın yapılacağını sözlerine ekledi.

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