İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ölmeden mezara gömeceklerdi: Genç kadını camdan düştü sandılar
Güncel

Ölmeden mezara gömeceklerdi: Genç kadını camdan düştü sandılar

Eskişehir'de 32 yaşındaki kadının yere düştükten sonra hayatını kaybettiğinden korkan yakınları durumu 112'ye ihbar etti. Ekipleri harekete geçiren ihbar sonrası yapılan kontrollerde kadının yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 23:58 - Güncelleme:
Ölmeden mezara gömeceklerdi: Genç kadını camdan düştü sandılar
ABONE OL

Olay, Orhangazi mahallesi Ayşan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 27 dış kapı numaralı apartmanda ikamet eden N.K. 32 yaşındaki kadın henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kadın şahsın hayatını kaybettiği zannedildi. İkamettekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu şekilde durumu ihbar etmesi üzerine hareketlilik başladı. Bahse konu adresi polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının yaşadığı tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.