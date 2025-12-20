Ölmeden mezara gömeceklerdi: Genç kadını camdan düştü sandılar

Olay, Orhangazi mahallesi Ayşan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 27 dış kapı numaralı apartmanda ikamet eden N.K. 32 yaşındaki kadın henüz bilinmeyen bir sebeple yere düşerek yaralandı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kadın şahsın hayatını kaybettiği zannedildi. İkamettekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu şekilde durumu ihbar etmesi üzerine hareketlilik başladı. Bahse konu adresi polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadının yaşadığı tespit edildi. N.K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.