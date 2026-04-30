  • Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık: 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık: 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte yatırım sitelerine yönlendirme yaparak vatandaşları dolandıran şebekeyi 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertti. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 16:16
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada sponsorlu reklamlarla vatandaşları sahte yatırım sitelerine çeken ve kripto varlık hesapları üzerinden izlerini kaybettirmeye çalışan bir dolandırıcılık şebekesine darbe vuruldu. Iğdır merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 13 kişi gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklama kararıyla cezaevine sevk edildi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE VATANDAŞLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırılan kişilerin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüphelilerin, sosyal medya üzerinden oluşturdukları hesaplar aracılığıyla "oltalama" yöntemi kullanarak sponsorlu reklam içerikleriyle vatandaşları sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri ve haksız kazanç elde ettikleri, mağdurlara gönderdikleri sahte linkler ile kripto varlık hesabı oluşturdukları ve çok sayıda kripto varlık hesabı üzerinden gerçekleştirilen transferler sonunda parayı, soğuk cüzdan olarak tabir edilen hesaplara çekerek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 13 GÖZALTI 9 TUTUKLAMA

Iğdır merkezli İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kars, Samsun ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

  • kripto dolandırıcılık
  • Iğdır operasyon
  • sahte yatırım sitesi
  • siber suç
  • oltalama yöntemi

