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Oltu'da 1,5 metrelik Hopa engereği görüldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, 1,5 metre uzunluğunda dünyanın en zehirli yılanlarından Hopa engereği ile karşılaştı.

  • DHA
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Oltu ilçesinde bir grup doğasever doğa gezintisine çıktı. Elmadüzü Mahallesi'ne gelen grup yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Yılanı bir süre izleyen grup üyeleri yılanın 'Hopa engereği' türü olduğunu belirledi. Doğaseverlerden Dr. İbrahim Ekinci, halk arasında Karadeniz ya da Hopa engereği denilen yılanın oldukça tehlikeli olduğunu söyledi. Yılanın insanlara saldırmadığını ancak bilmeden üzerine basılması ya da ani hareket halinde sokabileceğini ifade eden Ekinci, bölge halkının dikkatli olmasını istedi. Doğasever Engin Atmaca da, yılanın zehrinin çok tehlikeli olduğunu belirtti.
 
HOPA ENGEREĞİ
 
Yağmur ormanlarının taşlık bölgelerinde yaşarlar. Rutubeti yüksek olan yerleri severler. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Türkiye'de Hopa (Artvin) civarında yağmur ormanlarında habitatın uygun olduğu alanlarda yaşarlar. Sırtın büyük bir bölümünü kaplayan ve baştan kuyruğa kadar uzanan zikzaklı bir şerit bulunur. Bu şerit bazen parçalı halde de olabilir. Vücudun yan tarafları küçük benekli ya da noktalı olur. Beyaz benekli olan karın bölgesinin rengi, siyah ve tonlarında olur. Genel olarak küçük kemiriciler, kertenkeleler ve çeşitli omurgasızlarla beslenirler. Engerek, engerekgiller (Viperidae) familyasından Vipera cinsini oluşturan çeşitli zehirli yılan türlerine verilen genel ad. Uzun, kıvrık ve içi boş olan ikişer tane zehir dişleriyle bunların gerisinde daha küçük yakalama dişleri mevcuttur. Başları üçgen şeklinde ve kuyrukları küttür. Daha çok geceleri avlanırlar.

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