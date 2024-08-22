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Ölü balıklar her yerde! İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor: Güzelim şehri ne hale getirdiler

İzmir Körfezi'nde her gün binlerce ölü balık kıyaya vururken, felaketin boyutu arttıkça özellikle Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale geldi.

IHA22 Ağustos 2024 Perşembe 12:29 - Güncelleme:
Ölü balıklar her yerde! İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor: Güzelim şehri ne hale getirdiler
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İzmir Körfezi'nde ölü balık sayısı gün geçtikçe çoğalarak artıyor. Yüzbinlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi. Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Doğma büyüme İzmirli olduğunu ve hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden 50 yaşındaki Serkan Bingöl, "Yetkililer neden gelmiyor buralara anlamadım. Ölümler, fabrikalardan akan pisliklerden dolayı meydana geliyor. İlk defa böyle bir rezillik görüyorum. Güzelim İzmir'i ne hale getirmişler" dedi.

ÖLMÜŞ BALIKLARI TOPLADILAR

Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları toplayarak poşete koyduğu belirtilirken geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise "İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür" ifadelerini kullanmıştı.

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