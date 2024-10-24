İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2024 Perşembe / 21 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2438
  • EURO
    37,0819
  • ALTIN
    3013.4
  • BIST100
    8863.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ölüm iş başında buldu! Çay ocağı işletmecisi o halde bulundu
Güncel

Ölüm iş başında buldu! Çay ocağı işletmecisi o halde bulundu

İnegöl'de, çay ocağı işletmecisi 53 yaşındaki Burhan Örnek kanepede hareketsiz halde bulundu. Ördek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA24 Ekim 2024 Perşembe 13:04 - Güncelleme:
Ölüm iş başında buldu! Çay ocağı işletmecisi o halde bulundu
ABONE OL

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Burhan Örnek'in (53), işlettiği çay ocağında, kanepede cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'taki bir 4 katlı binada meydana geldi. Binanın merdiven boşluğunda işlettiği çay ocağında kalan Burhan Örnek'in, kanepede hareketsiz halde yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Örnek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Örnek'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • bursa
  • bursa inegöl
  • bursa burhan ördek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.