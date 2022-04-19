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Ölüm sayılarında dikkat çeken düşüş: Kovid-19 rakamları açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Nisan 2022 Salı 21:05 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 21:22
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 162 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 23 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 561 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 369 bin 656 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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