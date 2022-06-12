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Ölümcül koca engerek yılanını eliyle yakaladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 'Yılancı Mustafa' olarak bilinen Mustafa Göktürk, eve giren yılanı yakalayıp, doğaya saldı. Tek ısırığının bile insanlarda ölümcül sonuçlara yol açtığı belirtilen koca çayır engereğini yakalayan Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini söyledi.

DHA12 Haziran 2022 Pazar 10:30 - Güncelleme:
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Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar, doğada kendilerini göstermeye başladı. Hassa ilçesinde de bir eve giren yılan, korku ve endişeye neden oldu. Ev sahipleri, bölgede 'Yılancı Mustafa' olarak tanınan Mustafa Göktürk'e ulaştı. Göktürk, otomobiliyle gittiği evde yılanı elleriyle yakalayıp doğaya bıraktı.

Doğa Koruma Milli Parklar yetkilileri ile de iletişim içerisinde olduğunu belirten Mustafa Göktürk, yılanların asla öldürülmemesi gerektiğini belirtti. Yılanların görülmesi halinde yetkililere haber verilmesini isteyen Göktürk, halkı duyarlı olmaya çağırdı.

ÖLÜMCÜL YILAN TÜRÜ

Yakalanan yılanın engerek yılan familyasından 'koca çayır engereği' olduğu belirtildi. İnsanları ısırdığında ölümcül sonuçlara yol açan 'koca çayır engereği', genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bu sürüngenler, yüksekliği 1500 metreye uzanan alanlarda barınıyor.

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