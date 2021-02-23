İSTANBUL 12°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2021 Salı / 11 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0509
  • EURO
    8,571
  • ALTIN
    409.708
  • BIST100
    1530.08
Güncel

Ölümden saniyelerle kurtuldular!

Trabzon'da arızalanıp rampada kalan otomobili halatla çeken kamyon, lastiklerine konulan takozlardan kurtulunca aniden hareket etti. Bu sırada 5 kişi, hızla ilerlemeye başlayan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DHA23 Şubat 2021 Salı 14:38 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 14:38
ABONE OL

Vakfıkebir ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, arıza yapınca yolda kaldı.

Çevredekiler, rampa yolda kalan otomobili kurtarmak için bölgeye getirilen kamyonla çalışma başlattı.

Yokuşta ön lastiklerine takoz konulan kamyon tamponundaki makaradan çelik halatla, yolun aşağı kısmındaki araca bağlandı.

Bağlandığı çelik halatla çekme işlemi yapıldığı sırada, lastiklerine konulan takozlardan kurtulan kamyon, aniden hareket etti. Yokuş aşağı inen kamyonu durdurmak isteyenler, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İçerisinde kimsenin olmadığı kamyon, yoldan çıkıp duvarı aşıp bahçeye düşerek devrildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde; kamyonun yokuş aşağı aniden kaydığı, çevredekilerin de kaçarak kurtulduğu görülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.