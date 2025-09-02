Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin olaydan bir süre önce çektiği video yürekleri dağladı. Umutcan Şimşek'in '10 yıl sonra görüşmek üzere' diyerek kaydettiği video, izleyenleri hüzne boğdu.

Olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 4 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözlerini kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.