2 Eylül 2025 Salı
  • Ölümleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! Sivas cinayetinde yürek yakan detay
Güncel

Ölümleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! Sivas cinayetinde yürek yakan detay

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 16 ve 22 yaşındaki kardeşlerin ölümünden kısa süre önce çektiği video ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in, '10 yıl sonra görüşmek üzere' diyerek kayda aldığı video izleyenleri hüzne boğdu.

2 Eylül 2025 Salı 11:39
Ölümleri Türkiye'yi yasa boğmuştu! Sivas cinayetinde yürek yakan detay
Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin olaydan bir süre önce çektiği video yürekleri dağladı. Umutcan Şimşek'in '10 yıl sonra görüşmek üzere' diyerek kaydettiği video, izleyenleri hüzne boğdu.

Olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmış, 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalanmıştı.

"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 4 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in '10 yıl sonra görüşmek üzere' sözlerini kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

  • Sivasta boğaz cinayeti
  • Umutcan Şimşek
  • hüzünlü video

